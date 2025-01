Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli: (quasi) a tutto…Bogliacino

Mariano Bogliacino, ex centrocampista di, Chievo Verona e Lecce, è intervenuto a ‘Calcio Time’, trasmissione curata dalla redazione di EuropaCalcio.it. Di seguito le sue dichiarazioni.McTominay“Il processo di internazionalizzazione delha portato a definire questa trattativa con il Manchester United per un centrocampista come Scott McTominay. Lo seguivo già quando giocava nei Red Devils, ma sta dimostrando tutta la propria qualità anche a. Personalmente, mi ricorda Hamsik, per la capacità di inserirsi e giungere alla conclusione; arriva sempre in area, con grande presenza e fisicità. McTominay è determinante per la squadra”.Con un tecnico come Conte, questopuò puntare al tricolore?“Credo abbia sistemato alla grande la difesa, anche perché la qualità davanti non è mai mancata.