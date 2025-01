Gamberorosso.it - Nel 2025 a Roma arriva CeliaKè, il primo festival itinerante dedicato al mondo gluten free

Leggi su Gamberorosso.it

Nella primavera delsarà la prima tappa di un evento che promette di ridefinire il modo di vivere e interpretare la celiachia: non più solo una condizione medica, ma un’opportunità per ripensare l’alimentazione in chiave inclusiva. L’evento si chiama “?!” e quello che gli organizzatori definiscono come “ilinteramenteall'universo senza glutine” verrà ospitato all’interno del Borgo Boncompagni Ludovisi, vero e proprio borgo alle porte della capitale, dal 16 al 18 maggio.Concepita come un villaggio tematico, la manifestazione ideata da Valentina Pagliuso e Josè Luis Lopez Ruggiero di Live Productions, realtàna attiva neldegli eventi, nasce da una semplice ma ambiziosa idea: rendere ilnon solo più accessibile, ma anche più comprensibile, coinvolgendo non soltanto chi vive ogni giorno le sfide di una dieta senza glutine, ma anche amici, familiari e curiosi.