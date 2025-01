Thesocialpost.it - Morto dissanguato in casa la notte dell’Epifania, svolta nelle indagini: fermata la fidanzata per omicidio

drammatica nel caso della morte di Kelly Egbon, il 32enne di Schio, nel Vicentino,nella. Dopo un lungo interrogatorio, i carabinieri hanno fermato la, la 36enne Eboluele Queen, con l’accusa di.Leggi anche: Milano, Giovanbattista rientra inferito e muore: l’autopsia ha confermato un incidenteLa tragedia nellaLa vittima, di origini nigeriane come la, era stata trovata in una pozza di sangue all’interno della propria abitazione nel centro storico di Schio. I soccorritori, intervenuti nelladel 6 gennaio, non avevano potuto fare nulla: Egbon eraper una grave ferita all’inguine. Inizialmente, si era ipotizzato che la ferita fosse il risultato di una caduta accidentale da un tavolo, versione fornita proprio dalla donna.