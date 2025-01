Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci prevede un weekend da incubo: di quanti gradi precipitano le temperature

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ondata di maltempo che sta interessando l'Italia non dà tregua, con fenomeni che hanno inizialmente colpito le regioni del Nord-Est per poi spostarsi verso il Centro-Sud. La causa di questa fase instabile, spiega il colonnellosul suo sito personale, è una vasta depressione situata tra il Regno Unito e la Norvegia meridionale, che sta attirando sulla nostra penisola venti miti e umidi, responsabili dell'elevata dinamicità atmosferica degli ultimi giorni. Clicca qui per accedere al sito del colonnelloTra mercoledì 8 e venerdì 10 gennaio, aggiunge il colonnello, la situazionerologica continuerà a essere influenzata dalle correnti atlantiche, che porteranno venti di Maestrale lungo il versante tirrenico e di Scirocco al Sud e sull'Adriatico. Le previsioni indicano cieli nuvolosi e piogge diffuse, con particolare coinvolgimento delle regioni del Centro e del Nord.