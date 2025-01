Ilrestodelcarlino.it - Marche Multiservizi nel mirino: "Più potere ai soci pubblici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il non detto del documento presentato ieri mattina da Alleanza Verdi-Sinistra e Cinque Stelle al sindaco Andrea Biancani sulla gestione di, è la testa dell’amministratore delegato Mauro Tiviroli. Perché i due partiti che sono in maggioranza ed esprimono anche due assessori (Conti e Frenquellucci), vogliono una revisione dei patti paraali. Quelli che stabiliscono che l’amministratore dellasia espressione del colosso bolognese Hera.età che detiene il 49% contro il 51% del pubblico. Non solo questo: il documento è anche una specie di Rivoluzione Francese perché si chiede anche ad Andrea Biancani, e a tutti i sindaci della provincia, di creare unaetà totalmente pubblica dove far convergere sia la gestione dell’acqua che dei rifiuti. "Un po’ quello che sta facendo Ancona con un lavoro partito con un sindaco di sinistra e che ora sta proseguendo con uno di centrodestra", dice Gianluca Carrabs dei Verdi.