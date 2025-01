Mai visto niente del genere Grande Fratello bufera del pubblico dopo l’ultima decisione su Helena

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildelormai conta i minuti. I minuti che lo separano dalla messa in onda della nuova puntata. Mercoledì 8 gennaio Alfonso Signorini tornerà infatti a collegarsi in diretta con la casa e si starà già preparando perché il clima è tutt’altro che disteso. Dentro e anche fuori. Di certezze al momento non ce ne sono ma di certo il comunicato di due giorni fa ha creato ancora più caos.A 48 ore dalla prima diretta del 2025, sui social è infatti comparso un comunicato ufficiale da parte della produzione del. Questo il messaggio: “Il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio. Gli utenti che hanno votato tramite sms saranno regolarmente rimborsati“.