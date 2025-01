Ilnapolista.it - Luis Hasa è un nuovo giocatore del Napoli, c’è l’ufficialità

è undelarriva direttamente dal club che con un comunicato ha reso noto il trasferimento del centrocampista ex Juve e Lecce.is proud to be one of us #ForzaSempre #ProudToBe#Welcomepic.twitter.com/JroGlsYAio— Official SSC(@ssc) January 8, 2025“La Ssccomunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatoredall’U.S. Lecce. La Scheda:; Data di nascita: 06/01/2004; Città di nascita: Sora; Età: 21; Altezza: 172 cm; Nazionalità: Italia; Posizione in campo: Centrocampista“.De Laurentiis: «Benvenuto»A confermare il trasferimento anche il tweet del presidente De Laurentiis:Benvenuto!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 8, 2025Il centrocampistaal, in viaggio per fare le visite mediche (Sky)Ilpuntella la rosa in attesa dei grandi colpi di mercato.