Bergamonews.it - Leopardi, Tolo Tolo, Aretha Franklin o Certamente, forse? La tv dell’8 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, mercoledì 8, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda e ultima parte della fiction “– Il poeta dell’infinito”. A interpretareè Leonardo Maltese con lui, Alessio Boni nel ruolo dell’austero padre, il Conte Monaldo, Valentina Cervi nei panni della madre Adelaide Antici, Giusy Buscemi che interpreta l’amata Fanny Targioni Tozzetti, emblema dell’amore irraggiungibile magnificato nei suoi versi. E infine Cristiano Caccamo, nelle vesti dell’amico Antonio Ranieri, e Alessandro Preziosi nel ruolo di Don Carmine.Firenze, 1830: Giacomo e Antonio frequentano il salotto di Fanny, ma lei ama solo Antonio. Ferito, Giacomo si dedica alla politica e, nominato delegato dell’Assemblea nazionale, affronta l’insurrezione di Bologna. Malato, su consiglio di Antonio, si ritira a Napoli per i suoi ultimi giorni.