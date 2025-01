Ilgiorno.it - La scelta sul futuro. Mini-stage in giornata e il giro degli open day

Slittano i terper le iscrizioni a scuola 2025/26. Le famiglie potranno ancora richiedere idi un giorno nelle scuole superiori. Quindi sarà possibile iscriversi alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado, non più da oggi fino al 31 gennaio 2025, ma dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025. Lo spostamento straordinario del termine di iscrizione, disposto all’ultimo momento (cinque giorni prima), non ha precedenti. Secondo la notasteriale la modifica dell’ultima ora è giustificata dalla necessità di consentire alle scuole di effettuare una più ampia attività di orientamento e alle famiglie di avere più tempo per unaponderata. Il liceo artistico Nanni Valentini ha in calendario l’ultimoday sabato 11 gennaio dalle 9. "In quella sede – spiega la vice preside Silvia Marziotti – dopo una parte introduttiva in aula magna con la referente per l’orientamento, la preside e i ragazzi più grandi che raccontano la loro esperienza, viene proposto undi alcuni laboratori, da discipline plastiche, multimediale o scenografia per far toccare con mano ai ragazzi la didattica laboratoriale e la vita nella scuola".