Jacobelli | Critiche a Inzaghi ingiuste Inter ne tragga insegnamenti!

Xavierva controcorrente dopo-Milan e ‘giustifica’ la sbandata di Simonein finale di Supercoppa Italiana. Di seguito il punto di vista del giornalista.ESPERIENZE NEGATIVE – Xaviervenuto in diretta nella trasmissione di Sky Sport 24, all’indomani della brutta sconfitta subita dall’in Supercoppa Italiana dichiara: «È totalmente ingiusto, improvvido e ingeneroso mettere in dubbiodopo la sconfitta dell’in Supercoppa Italiana. Non sta né in cielo né in terra. Per altro Bastoni aveva subito evidenti conseguenze da quella pallonata sul volto, che addirittura aveva fatto temere per il proseguimento dell’incontro. Bastoni, con grande forza di volontà, ha voluto rimanere in campo. Io credo che si tratti, nell’arco di una stagione, di esperienze negative dalle quali trarre grandi