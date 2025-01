Romadailynews.it - Incendio in un garage a Palestrina: evacuata palazzina, alcuni residenti intossicati

Fiamme all’alba in via della Stella, intervento tempestivo di Vigili del Fuoco e Carabinieri.Unè divampato nelle prime ore di oggi in uninterrato di via della Stella, a, comune della provincia di Roma nel Lazio.Le fiamme, partite da un’automobile parcheggiata all’interno, hanno generato un denso fumo che ha invaso lasovrastante, composta da 11 appartamenti.I Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente, hanno domato il rogo, mentre i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di, allertati intorno alle 4:40, hanno collaborato per garantire la sicurezza e l’evacuazione dell’edificio.Decine disono stati fatti uscire dalle loro abitazioni.di loro hanno riportato sintomi di intossicazione a causa del fumo inalato e sono stati trasportati in ospedale per controlli.