Calciomercato.it - Il borsino degli attaccanti, chi sale e chi scende: Leao torna super, Vlahovic sempre peggio

Dall’ultima giornata di andata in campionato allacoppa Italiana: il lungo week end di calcioe le variazioni di valoreIl nuovo anno del calcio italiano è iniziato con il botto. Assegnato il primo trofeo stagionale, con il Milan che si è aggiudicato l’ottavacoppa Italiana della sua storia dopo aver battuto in rimonta prima la Juventus in semifinale e poi l’Inter in finale.Serie A ecoppa Italiana – Calciomercato.itPer quanto riguarda l’ultima giornata del girone di andata in Serie A, che si chiuderà soltanto a metà gennaio con le gare di recupero delle quattro formazioni che erano impegnate nel mini torneo in Arabia Saudita, a spiccare è stato il derby della Capitale che andato alla Roma grazie al 2-0 rifilato alla Lazio. Bottino pieno anche per il Napoli di Conte, che avendo espugnato il campo della Fiorentina, si è riportato da solo in testa alla classifica.