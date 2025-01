Feedpress.me - Goal Collection Serie D: colpaccio Sambiase a Siracusa, ora la vetta dista una lunghezza. Inseguono Scafatese e Reggina, torna alla vittoria la Vibonese

Leggi su Feedpress.me

Prima giornata del nuovo anno, non il migliore degli inizi per il, campione d’Inverno e sconfitto come all’andata daldi fatto non più una rivelazione del campionato . A passare in vantaggio è ilcon la rete dell’ultimo innesto, Racine Ba, tramortito in pochi minuti dalle reti di Ferraro e Umbaca che sorprendono l’11 azzurro. Punti pesanti che mettono il,.