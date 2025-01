Secoloditalia.it - Gasparri: “Meloni dovrebbe guardare al Ppe. I poteri forti? Anche loro si sono indeboliti”

Leggi su Secoloditalia.it

“Il segreto della durata? Beh, servirebbe un libro, non un’intervista”. Così a La Stampa in un confronto a tuttotondo Maurizio, che in Parlamento è entrato con il Msi nel ’92, in piena Tangentopoli. C’è una poltrona che avrebbe voluto? “Nel 2001 chiesi di fare il viceministro dell’Interno. L’ipotesi era Franco Frattini al Viminale. Poi ci andò Claudio Scajola e mi diedero le Comunicazioni. Questa è una delle tante lezioni imparate: chiedi di meno, otterrai di più”. La famosa legge: duopolio immodificabile e la tv sotto il giogo della politica. “Eh no, con me l’editore era il Parlamento, e non ci vedo lo scandalo. Renzi invece ha messo la Rai sotto il governo. Una bella differenza. Chi criticava la mia legge l’ha portata alle estreme conseguenze”.Chi comanda oggi in Italia? “Tatarella fece una nota intervista, denunciando i