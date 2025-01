Anteprima24.it - Emergenza senza fine nei Pronto soccorso di Sarno e Nocera Inferiore: la Fials denuncia il rischio collasso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLe gravi condizioni in cui versano idirichiedono interventi immediati e concreti. A lanciare l’allarme è Carlo Lopopolo, segretario generale dellaSalerno, che evidenzia come il sovraffollamento cronico e l’asdi misure efficaci per affrontare l’stiano mettendo in ginocchio sia i pazienti che il personale sanitario. “Non possiamo più tollerare una situazione che si ripresenta ogni anno e che viene affrontatauna reale pianificazione: è ora di mettere da parte i conflitti istituzionali e di lavorare per una soluzione costruttiva”, afferma Lopopolo, chiedendo un confronto immediato con la direzione sanitaria.Il sindacatouna situazione in cui, neidell’agro nocerino-sarnese, i medici si trovano quotidianamente a gestire un numero insostenibile di pazienti in attesa di ricovero, con una media di 15-30 persone affidate al medico di guardia.