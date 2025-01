Lanazione.it - Dioggene e l’animo umano, Fresi mattatore a Cavriglia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Questa sera alle 21,30 appuntamento al teatro Comunale diper il secondo appuntamento della stagione 2024/2025, organizzata dal Comune, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. A calcare il palcoscenico sarà l’attore Stefanoche porterà in scena «», uno spettacolo teatrale che passa dal Medioevo all’attualità per indagare. Nonostante vi saranno tre monologhi in lingue diverse, ciascuno con stile, tono e atmosfera differenti, in ognuno dei tre verranno affrontate le stesse tematiche: la violenza, la stupidità umana, la guerra ed il bisogno di bellezza e amore. La stagione 2024/25 del Teatro Comunale dipropone altri quattro appuntamenti fino ad aprile con autori e interpreti di primo piano della scena nazionale.