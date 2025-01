Dilei.it - Demi Moore, svelato il segreto dei suoi capelli ipnotici al Golden Globes. E puoi averlo anche tu

Bellissima, elegante, sofisticata, con tra le mani un premio ambitissimo (e molto atteso) e a distinguerla la chioma iconica, che con il tempo è diventata un suo marchio di fabbrica. È: la splendida attrice ha lasciato senza fiato ai2025, dove ha sfilato con un abito scintillante firmato da Armani Privé, trucco che metteva in evidenza lo sguardo eda diva, extra lunghi e di un nero luminoso e intenso.Favolosa, per una serata indimenticabile che l’ha vista stringere per la prima volta tra le mani un premio come interprete: a farle arrivare il riconoscimento di migliore attrice protagonista il film body horror The Substance.E, oltre al talento e a quel senso di rivincita che l’ha fatta applaudire da tutto il mondo, a colpire diè stato il suo hair look favoloso: la buona notizia è che inascondo unche possiamo averenoi.