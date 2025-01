361magazine.com - Cecilia Sala, parlano i genitori e il compagno

Le parole dei cariNel pomeriggio di oggi, 8 gennaio,tornerà in Italia. Dopo oltre 20 giorni incarcerata, la giornalista, arrestata in Iran è stata rilasciata.Ne ha parlato a poche ore dalla diffusione la madre a Corriere della Sera.«Sono contentissima, non riesco nemmeno a spiegare come mi sento. La mia vita inizia oggi. Il governo ha fatto un lavoro magnifico per liberarla».E se si immaginava sarebbe accaduto oggi spiega: «Mi immaginavo, forse meglio dire mi sentivo che eravamo vicini. Un’intuizione. Negli ultimi giorni ho avuto una sensazione forte, positiva. Con Daniele (Raineri, ile collega, ndr.) dicevo siamo andati sotto i ferri non più in terapia. Ieri stavamo per fare un pacco con le sue cose da mandare a Teheran, ma poi ho guardato in faccia Daniele e gli ho detto “ma no, non facciamo nessun pacco, perché tanto torna”».