Cecilia Sala è in Italia | l’aereo atterrato a Ciampino

Roma, 8 gennaio 2025 –è finalmente rientrata in: la giornalista è atterrata all’aeroporto di, da un volo proveniente da Teheran. Ha così fine la sua prigionia durata 20 giorni in isolamento nel carcere di Evin, in Iran.alle 16.10 circa., attesa dai genitori arrivati a, è stata accolta anche dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.“Sono tornata!”“Ciao, sono tornata!”, queste le prime parole della giornalista, stando a quanto diffuso nel podcast ‘Stories’ di Chora News, una delle testate per cuilavora. A quanto si apprende, a prendere la giornalista a Teheran è andato personalmente il direttore dell’Aise Giovanni Caravelli.Meloni: “Un intenso lavoro di intelligence”“Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in”, si legge in una nota della presidenza del Consiglio.