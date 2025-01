Oasport.it - Australian Open 2025: la voglia di rivalsa di Medvedev e Tsitsipas, le ambizioni di Rune e Shelton. Tutti gli outsider

Un altro giorno in meno all’inizio degli. Si respira l’aria dello Slam, quella rarefatta delle grandissime occasioni. In cuisi schierano contro Jannik Sinner, numero 1 al mondo e campione in carica del torneo, che da qui diede vita a un 2024 stellare. Sappiamo chi sono i maggiori avversari, da Carlos Alcaraz a Novak Djokovic passando per Alexander Zverev e Taylor Fritz. Ma ci sono anche altri giocatori che vogliono raggiungere queste vette di eccellenza. Tra chi vuole arrivarci per la prima volta e chi sembra caduto un po’ in disgrazia.E pare strano dirlo di Daniil, che lo scorso anno ha ottenuto comunque una finale Slam proprio in Australia e una semifinale a Wimbledon. Ma nell’ultima annata quello che era il suo predominio sul cemento è svanito sotto i colpi delle ‘nuove leve’ Sinner e Alcaraz, apparendo anche parecchio nervoso e giù di morale nel finale di stagione tanto da darsi uno zero come voto a fine anno.