Inter-news.it - Antonello, dall’Inter alla Roma in altro ruolo? Una prerogativa – Sky

Leggi su Inter-news.it

è in procinto di passare. L’attuale Ceo Corporate nerazzurro presto diventerà un nuovo dirigente giallorosso.SEMPRE ESTRANEO – Ormai è definito il futuro di Alessandro. L’attuale Ceo Corporate dell’Inter saluterà Viale Liberazione nelle prossime settimane per diventare un nuovo dirigente della. In questi anni in nerazzurro,si è sempre occupato di questioni non legate specificatamente al calcio, bensì di aspetti commerciali e finanziari. Come racconta Paolo Assogna, in collegamento da Trigoria per Sky Sport 24,non cambierà lavoro nella Capitale. Questo il commento del collega: «Il curriculum e la storia nel calcio di Alessandroparlano chiaro: si è sempre occupato di finance: dell’aspetto commerciale e amministrativo.