Alcuni aggiornamenti sul mercato del Napoli

Ildel: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttoweb.com. Ilnella giornata di ieri ha mosso passi importanti per Cesare Casadei. Il centrocampista dell’Under 21, cresciuto nell’Inter e oggi al Chelsea, è finito nel mirino di Giovanni Manna che ha superato la concorrenza del Torino ed è pronto a consegnare ad Antonio Conte il centrocampista classe 2003. Il calciatore romagnolo è il profilo scelto per sostituire Michael Folorunsho, centrocampista che tra domani e venerdì sarà a Firenze per le visite mediche e poi iniziare la sua avventura alla Fiorentina.E Conte.Conte numericamente non vuole ritrovarsi con una rosa più corta e per questo motivo ilha deciso di accelerare per Casadei. Lo stesso accadrà anche in difesa: Rafa Marin è considerato acerbo, c’è l’ok alla cessione in prestito (ci sono Como e Villarreal), ma la sua uscita verrà definita solo dopo l’arrivo di Danilo.