A Vidigulfo 100mila euro forse un’amica

Nella calza della Befana 5 pavesi hanno trovato 210mila. A tanto ammontano le vincite ottenute con la Lotteria Italia in provincia. Tra i 25 tagliandi fortunati del valore di, uno (Q 311109) è stato venduto dalla trattoria Pontelungo dell’omonima frazione di. "Credo che sia stato uno degli ultimi venduti – dice la titolare Ernestina Uggè che ha rilevato l’attività dalla madre e ora è pronta a passare il testimone al figlio William con la moglie Sabrina e poi a Edoardo, il nipotino di 2 anni –, magari qualcuno che si è ricordato in extremis della lotteria". Una donna ne ha acquistati ben otto. "Speriamo abbia vinto lei – prosegue la titolare –. Chissà se ha controllato. Se lo avesse fatto, visto che è, ci avrebbe avvisati con un messaggio". Invece nessuno finora si è fatto vivo per brindare con la titolare che porta fortuna: "L’anno scorso hanno vinto migliaia dicol lotto – aggiunge Uggè – poicol Gratta e vinci e ora la lotteria".