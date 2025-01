Panorama.it - Viaggi: la Polinesia e la sinfonia dell'Oceano

Succede davanti alla danza felice dei delfini, che al tramonto si radunano per saltare sull’acqua. O scorgendo la maestà di una balena nell’orizzonte, prima di ritrovarsi immersi in un arcobaleno di pesci e di coralli. Accade osservando la pace del cielo stracolmo di stelle, il verde straripante dei boschi, il silenzioe montagne, la carezza del vento che scompiglia la chiomae palme. Non è se, ma quando: ognuno vivrà il suo attimo perfetto, quello che resterà indimenticabile, custodito per sempre in un ricordo. Le Isole di Tahiti sono costruttrici di memorie, una riconnessione con una parte intima, ancestrale, perduta. La leggerezza del tempo ritrovato. Hanno tutti i desiderabili stereotipi del paradiso terrestre, dalle spiagge candide alle palafitte piantate nel mare, ma stupiscono per la capacità di andare oltre, per il talento di arricchire il luogo comune di molti luoghi straordinari.