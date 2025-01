Ilgiorno.it - Turiste belghe molestate a Capodanno in piazza Duomo: caccia al supertestimone

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha formalmente aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo, al momento a carico di ignoti, sulle presunte aggressioni e molestie sessuali che una studentessa di Liegi, Laura Barbier, come ha raccontato in un’intervista su un quotidiano online del Belgio, avrebbe subito con cinque suoi amici la notte diin. Tra le attività di indagine da effettuare l'individuazione, in particolare, di un testimone da sentire a verbale, un uomo che avrebbe aiutato i ragazzi, aggrediti da una folla di 30-40 uomini nella Galleria Vittorio Emanuele II, secondo il racconto di Laura. Nell'inchiesta, coordinata dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, gli stessi magistrati che si sono occupati degli abusi sessuali in serie indurante i festeggiamenti del2023, è stata depositata oggi agli inquirenti una prima informativa della Squadra mobile.