Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni di iniziative per il 9 gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Trediin ricordo dell’eccidio delle Fonderie Riunite nel suo 75° anniversario. Dall’8 all’11, Modena torna nuovamente in strada per commemorare i sei operai che il 91950 persero la vita sotto il fuoco della polizia, durante uno sciopero organizzato per difendere il diritto al lavoro e la dignità: Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti. Le commemorazioni si apriranno mercoledì 8in Piazza Sant’Agostino dove, alle ore 17.30, il sindaco Massimo Mezzetti e i familiari degli operai uccisi daranno il via alla proiezione del docufilm “I fatti di Modena” di Carlo Lizzani. Il film, che documenta il funerale dei sei operai della fabbrica Orsi, a cui presero parte oltre 300.000 persone, verrà proiettato sulla facciata del Palazzo dei Musei.