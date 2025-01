Lanazione.it - Todi è ’Città che legge’. Qualifica dal Ministero

è stata riconosciuta "Città che legge" sulla base dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico del Centro per il libro e la lettura che fa capo aldella Cultura. I requisiti si riferiscono alle numerose iniziative e attività promosse e ospitate dalla Biblioteca comunale "Lorenzo Leonj". Ai comuni che hanno ottenuto laviene riservata la partecipazione alle edizioni delle annualità 2024, 2025 e 2026 dell’omonimo bando di finanziamento, destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. Nell’anno appena concluso la biblioteca ha registrato 6.570 accessi e poco meno di 2.000 prestiti, numeri cui vanno aggiunti quelli della biblioteca virtuale MediaLibraryOnline. Ha preso parte, inoltre, a diverse campagne nazionali per la promozione della lettura, tra cui anche "Il Maggio dei libri" e la settimana "Nati per leggere", contribuendo anche alla realizzazione di "Libri in scena", il festival del libro e della fantasia rivolto ai ragazzi ed ideato da Isola di Confine.