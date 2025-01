Game-experience.it - Shawn Layden parla del futuro dei videogiochi: non esclude l’addio di Xbox come il Dreamcast

, ex dirigente di Sony, ha delineato in una recente intervista tre scenari per ildell’industria videoludica, affermando di non poterre un addio diinleggiamo su VggPlay, il primo caso, il più ottimistico, vede icontinuare a crescere e a raggiungere sempre più persone, alimentando un ecosistema sostenibile e creativo. Nel secondo, più realistico, l’industria rimane stabile ma si muove a un ritmo più lento, con PlayStationunica grande piattaforma hardware e Nintendo a fare storia a sé., però, mette in guardia contro questo scenario: la mancanza di competizione potrebbe portare a una stagnazione dell’innovazione, una situazione poco auspicabile.Nel terzo scenario, il più preoccupante, l’industria potrebbe collassare su sé stessa,accaduto con la crisi del 1983, a causa di un sistema insostenibile che allontana gli utenti e concentra troppo valore nelle mani dei publisher, sacrificando gli sviluppatori.