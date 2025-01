Game-experience.it - PlayStation ha annunciato il film di Helldivers 2 e la serie animata di Ghost of Tsushima

Productions continua a capitalizzare sul successo dei propri franchise videoludici con annunci importanti: undedicato a2 ed unaanime basata suofLegends. Gli annunci sono stati svelati durante il CES 2025, confermando l’intenzione di Sony di espandere i propri giochi oltre i confini della console.Ildi2, prodotto in collaborazione con Sony Pictures, trasformerà il popolare sparatutto cooperativo di Arrowhead Game Studios in un’esperienza cinematografica. Ambientato in un futuro distopico ispirato a Starship Troopers,racconta le avventure di soldati che combattono contro minacce aliene per difendere un regime autoritario sotto l’apparenza della democrazia. Sebbene non siano stati forniti dettagli su trama, cast o data di uscita, il progetto mira a sfruttare il successo del gioco, che ha guadagnato popolarità a inizio 2024.