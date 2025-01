Oasport.it - Odette Giuffrida: “Non sopporto parlare degli arbitraggi. Torna la mia tecnica preferita, ma per Los Angeles non ho deciso”

Nell’ultimo decennioha scritto pagine memorabili di storia per il judo italiano, rendendosi protagonista di una carriera splendida e diventando progressivamente un punto di riferimento per il movimento azzurro. L’atleta romana dell’Esercito è reduce da un 2024 agrodolce, in cui ha conquistato il titolo mondiale (risultato che mancava all’Italia dal 1991), mancando però l’obiettivo della terza medaglia olimpica consecutiva dopo aver chiuso in quinta posizione nella categoria -52 kg ai Giochi di Parigi.Innanzitutto come stai e come hai trascorso questi mesi lontana dalle competizioni dopo le Olimpiadi di Parigi?“I giorni successivi alle Olimpiadi sono stati molto particolari. Il primo periodo mi è servito per metabolizzare un po’ il tutto. Sono stati dei giorni in cui non avevo assolutamente voglia neanche di pensare ad un ritorno agli allenamenti.