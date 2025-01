Neve a Roma brusco calo delle temperature nei prossimi giorni | aumenta la probabilità di vedere la dama bianca

Leggi su Funweek.it

Con la finefestività natalizie, si torna alla routine, lasciandosi alle spalle l’atmosfera magica fatta di luci natalizie e dolci momenti in famiglia. Tuttavia, l’inverno non è certo pronto a passare inosservato: il freddo si fa ancora sentire e, secondo le ultime previsioni, ini potrebbero prestoi primi fiocchi ditrasformare la Città Eterna.Secondo il modello meteorologico GFS, l’afflusso di aria gelida interesserà tutta l’Italia a partire da venerdì 10 gennaio, portando con sé un drastico abbassamentofino alla metà del mese. Le condizioni atmosferiche saranno dominate dai venti di Grecale e Tramontana, capaci di generare nevicate già da sabato 11 gennaio lungo il medio versante adriatico e sull’Appennino meridionale, dove lapotrebbe scendere a quote sempre più basse.