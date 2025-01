Iltempo.it - Musk manda in tilt Conte e Schlein. La sinistra "impazzisce" per le trattative con Starlink

Una tecnologia sicura e all'avanguardia diventa il immediatamente il male di tutti i mali per la. Il motivo? Semplice: il proprietario è Elon. La sua colpa è essersi schierato al fianco di Donald Trump. Così le opposizioni, guidate da Ellye Giuseppe, gridano allo scandalo per il semplice fatto che il governo Meloni stia prendendo in considerazione di stringere un accordo con, la costellazione di satelliti di SpaceX per l'accesso a internet globale in banda larga. La notizia è stata data dall'agenzia americana Bloomberg, che ha parlato di una trattativa in fase avanzata per 1,5 miliardi di euro. Ma ieri mattina è arrivata la precisazione di Palazzo Chigi: «La Presidenza del Consiglio smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra il governo italiano e la società SpaceX per l'uso del sistema di comunicazioni satellitari».