Ilfattoquotidiano.it - Musk a Salvini: l’accordo con SpaceX “sarà fantastico, altri in Ue seguiranno”. Conte: “Una gara a chi è più amico, vengano in Parlamento”

Un accordo tra Italia eper l’utilizzo del sistema di comunicazioni satellitari Starlink “paesi in Europa chiederanno di adottarlo“. È quanto scrive su sul suo social X Elonrispondendo al post scritto lunedì dal vicepremier Matteo. Il leader della Lega aveva sottolineato che il tycoon sudafricano “è un protagonista dell’innovazione a livello mondiale” e che “un eventuale accordo con lui perntire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità“: “Confido che il governo acceleri in questa direzione, perché offrire servizi migliori ai cittadini è un dovere”, aveva concluso.This will be great. Other countries in Europe will ask to borrow it.— Elon(@elon) January 6, 2025Dichiarazioni diche arrivano dopo la notizia su una trattativa avanzata per portare in Italia i servizi di comunicazione via satellite di Elon