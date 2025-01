Tarantinitime.it - Maxi tamponamento su Punta Penna, un ferito

E' di una persona ferita il bilancio dei due incidenti, tra cui unavvenuto questa sera sul Ponte. Si tratta di un uomo anziano trasportato in ospedale ma non sarebbe in gravi condizioni. L'uomo era a bordo della sua auto quando ed è rimasto coinvolto nella collisione con un'altra vettura. Quasi contemporaneamente, sul senso di marcia opposto, almeno cinque auto si sono tamponate tra loro. Pare che uno dei conducenti fosse ubriaco. Sul posto Polizia Locale, Polizia di Stato e ambulanze del 118.