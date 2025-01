Metropolitanmagazine.it - Mark Zuckerberg dice basta al fact checking: Meta dice addio all’accuratezza dei contenuti. Elon Musk esulta: “Torniamo alla libertà d’espressione”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

altoglie la possibilità alle organizzazioni indipendenti di verificare l’accuratezza delle notizie postate sui suoi social Instagram e Facebook: a sostituire il programma di verifica delle notizie sarà il sistema “Community Notes”. Come già accade sulla piattaforma X, ex Twitter, ora posseduta da, Community Notes permetterà agli utenti di aggiungere informazioni potenzialmente fuorvianti o errate ai post.alsu Instagram e FacebookA proposito di X, il senatore repubblicano Rand Paul afferma che “ammette finalmente di aver censurato la” e saluta l’introduzione delle Community Notes su Facebook e Instagram come “un bel regalo per ladi parola”. Arrivata prontamente la risposta di, che ha commentato:”È fantastico”.