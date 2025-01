Ma dai oggi è così? Riccardo Guarnieri com’è diventato e cosa fa l’ex cavaliere di Uomini e Donne

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per anniè stato al centro dell’attenzione nello studio di, grazie ai continui alti e bassi della sua relazione con Ida Platano. Una storia d’amore complicata, paragonabile a quelle delle soap opera, caratterizzata da numerosi tira e molla con la parrucchiera siciliana che vive a Brescia. Nel mezzo, c’è stata anche una relazione con Roberta Di Padua, ex protagonista del programma di Maria De Filippi, che attualmente ha una relazione con Alessandro Vicinanza, un altro ex di Ida Platano.Da circa un anno,sembra aver trovato stabilità accanto a una giovane donna mora di nome Cristina. Pare che la relazione sia seria, al punto che sarebbero state coinvolte anche le rispettive famiglie. Il 4 giugno scorso, ilha pubblicato su Instagram la prima foto di coppia insieme alla sua compagna, con cui sembra aver voltato pagina.