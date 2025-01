Ilgiorno.it - Lombardia, gara per le connessioni internet satellitari: parteciperà Starlink di Elon Musk

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 gennaio 2025 – La possibilità di un’intesa fra governo italiano e SpaceX-, l’azienda di, per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri ha fatto rumore. Palazzo Chigi, con una nota ufficiale, ha smentito la firma su un contratto da 1,5 miliardi di euro, parlando di “normali interlocuzioni” con l’azienda. Si vedrà. Di certo c’è che lapotrebbe fare da apripista a eventuali accordi fra il tycoon amico di Donald Trump e le istituzioni pubbliche. (FILES) Tesla and SpaceX CEOspeaks at a rally for former US President and Republican presidential candidate Donald Trump at Madison Square Garden in New York, October 27, 2024. Donald Trump announced Nvember 12, 2024 that the world's richest man,, will lead a new US government efficiency group tasked with cutting federal waste, as the Republican president-elect added a series of seasoned figures and hardliners to his incoming administration.