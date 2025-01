La solitudine di Dani Olmo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 07:14:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico!Un candidato serio per il Pallone d’Oro. Un grande titolare per Luis de la Fuente e fondamentale anche per il Barça. Che vuole giocare in campionato e che non fa altro che accontentare i tifosi con la sua qualità e il suo comportamento dentro e fuori dai campi di calcio.si ritrova in una situazione che non è stato lui a causare e nessuno lo sostiene o si prende cura di lui.Che peccato per i compagni di squadra, che peccato per i tifosi, che peccato per il popologente di calcio che non ha avuto un briciolo di empatia con un calciatore che si trova nella terra di nessuno e non proprio a causa sua. Solo l’ex calciatore Pizo Gómez, sei il mio idolo, ha osato parlare della terribile situazione in cui si trova.Dov’è Aganzo, il presidente del sindacato calciatori che sarebbe dovuto uscire a difenderlo? Dov’è Louzán, presidente della RFEF?è un calciatore internazionale che difende molto bene la squadra spagnola ed è uno dei giocatori fondamentali di Luis de la Fuente, che è estremamente preoccupato per la situazione del giocatore della nazionale.