La presunzione di chi credeva di avere già la Coppa in tasca

Leggi su Ilnerazzurro.it

Non è positivo partire strafavoriti in una finale, non lo è mai stato. Ladi pensare digià lainti porta a cali di concentrazione evidenti, alla convinzione che prima o poi la rete ci si trova, non importa come. E questo è un po’ ciò che è accaduto questa sera all’Inter. Dopo aver battuto nettamente e meritatamente la squadra probabilmente più in forma della Serie A come l’Atalanta, tutti pensavano che lo scoglio più difficile fosse superato, che battere il Milan, fresco di cambio di guida tecnica e vittorioso con una rimonta fortunata sulla Juventus, fosse una prassi, un gioco da ragazzi. Lo dicevano tutti: tifosi, addetti ai lavori e, forse, lo pensavano anche i calciatori dell’Inter scesi in campo questa sera.Non è stata la solita Inter che siamo stati abituati a vedere nelle gare che contano.