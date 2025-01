Thesocialpost.it - Istat, a dicembre inflazione stabile. Occupazione in calo per i giovani

A novembre la disscende al 5,7%, indi 0,1 punti rispetto al mese precedente. Aumenta però il tasso di distra i, che raggiunge il 19,2%, con un balzo di 1,4 punti. Lo comunica l’, che rileva anche una diminuzione di 24mila persone in cerca di lavoro, soprattutto tra le donne e nella fascia di età tra 25 e 49 anni. Tra gli uomini e le altre classi di età si registra invece un lieve aumento.Leggi anche: L’Europa a rischio di crisi energetica: scorte di gas sotto il 70%, costi alle stelleIl numero complessivo degli occupati cala leggermente, con 13mila persone in meno, per un totale di 24 milioni e 65mila lavoratori. I dipendenti a termine diminuiscono e si fermano a 2 milioni e 652mila. I dipendenti permanenti aumentano, toccando quota 16 milioni e 264mila, mentre gli autonomi restano stabili a 5 milioni e 149mila.