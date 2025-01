Abruzzo24ore.tv - Inseguimento a folle velocità: cocaina in auto e tentato speronamento dei carabinieri, fermati in 2

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Due uomini rischiano pesanti condanne per possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio e resistenza all’rità. Unad alta tensione finito con il loro arresto. La Procura ha acceso i riflettori su quanto avvenuto il 3 dicembre scorso, giornata in cui un’operazione di controllo del territorio si è trasformata in una pericolosa corsa per la sicurezza pubblica. I, impegnati in un pattugliamento, hannodi fermare un’Opel Corsa sospetta. Invece di arrestare la marcia, il conducente ha premuto sull’acceleratore dirigendosi a tuttalungo la superstrada del Liri in direzione Sora. Dietro al volante si trovava M.N., un 29enne di origine marocchina senza fissa dimora, mentre il passeggero, M.K., un 41enne domiciliato a Magliano de’ Marsi, era suo complice.