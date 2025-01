.com - Incidenti a Roma: morti un ciclista e un barista

Un inizio d’anno tragico sulle strade die dintorni, con duemortali che hanno causato la morte di un senzatetto in bicicletta e di un giovane. Domenica sera, un uomo di 33 anni è stato investito e ucciso in via Tiburtina da una Ford Fiesta guidata da una donna di 32 anni. Poco dopo, sulla via Maremmana Inferiore, nei pressi di Guidonia, un impatto frontale tra due auto ha provocato la morte di Lorenzo Masulli, 26 anni, e il ferimento di altre cinque persone. Le autorità indagano sulle dinamiche deglie sulle condizioni delle strade coinvolte., senzatetto investito in via TiburtinaIl primo dei dueè avvenuto intorno alle 19 di domenica in via Tiburtina, dove un uomo di 33 anni, di origine tunisina, è stato travolto da un’auto mentre percorreva la strada contno in bicicletta, fuori dalla pista ciclabile.