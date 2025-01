Lanazione.it - Il Galli torna al successo

Arezzo, 07 gennaio 2025 – Riparte con unil cammino della Polisportiva. La squadra toscana supera l’ostacolo Virtus Cagliari per 75-59, al termine di una gara condotta fin dalle prime battute di gioco. Decisiva la seconda frazione in cui grazie al tiro dall’arco, la formazione di coach Garcia ha trovato l’allungo decisivo andando al riposo avanti di 15 lunghezze. Menzione per la super prestazione di Erica Degiovanni, autrice 20 punti con 4/7 dall’arco. Tra le ospiti in evidenza l’ex El Habbab, protagonista con 21 punti e 8 rimbalzi. San Giovanni Valdarno: Degiovanni, Rossini, De Cassan, Faustini, Conde Cagliari: Naczk, Trozzola, Valtcheva, El Habbab, Peric. CRONACA – Parte forte la formazione di coach Garcia che vola subito sul 8-0. E’ l’ex El Habbab a sbloccare le ospiti (10-6), mentre è Naczk dall’angolo a rimetter in scia le compagne sul 12-9.