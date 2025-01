Agi.it - Il destino di Alemanno nelle mani del tribunale di Sorveglianza

AGI - E' fissata per il prossimo 24 gennaio davanti aldi Sorveglianza di Roma l'udienza che riguarda l'ex sindaco Gianniarrestato, il 31 dicembre scorso, con un provvedimento d'urgenza, per non avere rispettato le prescrizioni previste nell'affidamento ai servizi sociali. Questa mattina il difensore del leader del movimento 'Indipendenza!', l'avvocato Edoardo Albertario, è andato nel penitenziario di Rebibbia doveè detenuto. "E' tranquillo e crede nella giustizia", spiega all'AGI il penalista. Nell'udienza del 24 gennaio - si spiega -, i giudici potranno decidere se confermare il carcere o se ripristinare l'affidamento ai servizi sociali, condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi. Tra i divieti previsti che, secondo l'accusa,avrebbe trasgredito c'era anche quello di non lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e rincasare entro le 21 e di non frequentare pregiudicati.