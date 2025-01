I prezzi dell’energia tornano a crescere l’inflazione europea sale in dicembre al 24% Italia sotto la media

Ilfattoquotidiano.it - I prezzi dell’energia tornano a crescere, l’inflazione europea sale in dicembre al 2,4%. Italia sotto la media

L’effetto del calo dei costi energetici (rispetto ai picchi 2022/2023) si sta esaurendo eha smesso di calare, anzi, ci sono piccoli segnali di una risalita. Nella zona euro, fa sapere Eurostat nella stima flash, si attesta al 2,4%, in aumento rispetto al 2,2% di novembre e in linea con le previsioni degli analisti.di fondo, che esclude tali componenti volatili, si è attestata al 2,7%.Nei servizi l’incremento deisu base annua è stata del 4% (dal 3,9%) per lo più a causa dei salari. Per i prodotti alimentari del 2,7%), per l’energia dello 0,1%, un incremento modesto ma il primo dallo scorso luglio. Il dato per l’, armonizzato per i criteri europei quindi leggermente diverso da quello nazionale, si attesta all’1,4%, in calo rispetto all’1,5%. Balzo in Germania, dove si passa dal 2,4 al 2,8% così come in Spagna.