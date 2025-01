Tvzap.it - “Grande Fratello”, è finita tra Helena e Zeudi: lei è già pronta per una nuova ragazza

News tv. "", ètra: cos'è successo. Nuovo colpo di scena all'interno della casa del: la storia d'amore trasembra essere giunta al capolinea. Una delle due ragazze, inoltre, potrebbe trovare molto presto unafiamma nella casa più spiata d'Italia. "", ètra: cos'è successoLa realzione tra, nata nella casa del, è giunta al capolinea per volere della modella che ha definito Miss Italia come una "ragazzina prepotente" che deve maturare.