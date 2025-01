Panorama.it - Gli album italiani e internazionali più attesi del 2025

Nonostante l'importanza sempre maggiore dei singoli e delle playlist nella fruizione della musica in streaming, glisono ancora rilevanti edagli appassionati di musica, soprattutto dagli audiofili che ancora investono cifre cospicue nei supporti fisici (soprattutto vinili). Inoltre i dischi giocano ancora un ruolo fondamentale nella costruzione del tour di un artista, il momento più importante(e remunerativo) della sua attività. Vediamo insieme quali saranno glipiùdel, siache, limitandoci soltanto a quelli per cui c'è già una data di uscita certa. Il primo big a pubblicare un nuovo lavoro nell’anno appena iniziato è stato il cantante e rapper portoricano Bad Bunny, uno degli artisti più ascoltati al mondo in streaming, che il 5 gennaio ha pubblicato l’atteso Debí Tirar Más Fotos, che include ben 17 brani.