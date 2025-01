Abruzzo24ore.tv - Gennaio di scioperi in Italia: 50 proteste già annunciate, caos in vista!

Roma - Dopo il record dinel 2024,2025 inizia con una serie di mobilitazioni che paralizzeranno trasporti, scuole e altri settori chiave. Il 2024 si è chiuso con un numero record di 622, e il 2025 inizia con un avvio altrettanto turbolento. Il mese divedrà infatti il ritorno dellegià a partire dal 10, quando il primo venerdì del mese si trasformerà in un vero e proprio "venerdì nero". Numerosisono previsti in vari settori, tra cui trasporti, ferrovie, scuole, e trasporto pubblico locale, causando notevoli disagi per la mobilità in tutta. Le manifestazioni si susseguiranno in modo quasi sincronizzato, mettendo a dura prova gli spostamenti sia nelle grandi città che in altre zone del Paese. Questa ondata diè il frutto di una lunga battaglia per il rinnovo dei contratti e delle condizioni lavorative, che proseguirà per tutto il mese dicona livello regionale e provinciale.