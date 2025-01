Quotidiano.net - Finalmente Demi: primo “Globe“ a 62 anni

Nella notte dei GoldenAwards, i premi cinematografici più importanti dopo gli Oscar, trionfa il musical transgender coraggioso, almodovariano, ad alta densità di emozioni Emilia Pérez. Ma l’emozione più grande è quella diMoore, che a 62vince come miglior attrice in un film commedia o musical per The Substance, in cui è una diva televisiva che il terrore dell’invecchiamento porta a sperimentare una misteriosa sostanza, che le permette di ritornare la se stessa ventenne. Che, nel film, è interpretata da Margaret Qualley. "Sono sotto shock. Faccio questo lavoro da 45. Questa è la prima volta che vinco qualcosa come attrice", ha dettoMoore. E incredibilmente, è vero: aveva ricevuto altre tre nomination ais, senza mai vincere. Non è mai stata nominata agli Oscar, e non ha neanche vinto a Venezia o a Cannes.