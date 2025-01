Ilgiorno.it - È tutto pronto per il trasloco della farmacia: "Daremo ai pazienti uno spazio più efficiente"

Prende sempre più forma il centro commerciale fra via Sauro, Menotti e viale Sabotino. Entro fine mese avverrà il trasferimentodi via Venezia. "Lasceremo questa sede e andremo a occuparne una più grande, migliorando l’offerta anche per quanto riguarda i parcheggi", spiegano le dottoresse. Poco distante aprirà un bar-pasticceria. Si è trasferito inoltre, intorno alla metà di dicembre, il ristorante Il Castello. Il primo esercizio che ha dato l’avvio al centro commerciale è stato il discount MD, aperto il 24 novembre 2023: un’area di vendita di circa 1.150 metri quadrati, affincata da un parcheggio con 100 posti. È seguita l’apertura del Burger king. Ora rimane ancora unoda completare, un’area di vendita no-food di circa 1.000 metri quadrati, dopo di che l’offerta commerciale potrà dirsi conclusa.